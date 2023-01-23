«Сопит, хрипит»: новосибирцы спасают грустного бездомного кота, брошенного умирать на морозе

В Новосибирске спасают грустного кота, которого подрали в поселке. Фото: Зоопомощь Новосибирск.

Новосибирцы спасают кота с грустной мордочкой, которого потрепало в сельских уличных драках. Волонтер Марина Пятакова разместила пост о найденыше, похожем на британца, в группе «Зоопомощь Новосибирск» в соцсетях. В комментариях откликнулись люди и предложили помощь по перевозке животного из клиники на передержку.

Сейчас сопящего кота с облезлым хвостом и ободранными ушами везут в новосибирскую ветклинику из Верх-Тулинского сельсовета. Британец стал не нужен хозяевам в деревне, и они выкинули его на мороз. По мнению волонтеров, истрепанность его шерстки и ушей может говорить о том, что кот частенько влезал в драки с другими бездомными животными. Однако точная предыстория пухлого бандита неизвестна.

– Его еще везут в ветклинику на улице Дмитрия Шмонина. Там возьмут анализы, определят возраст, потом отправят ко мне на Сухарную на передержку. У кота широкая мордочка, он пухлый, потому что не кастрирован, да и непонятно, чем его в поселке кормили, – рассказала КП-Новосибирск Марина.

Почему кот сопит и хрипит, выяснят ветеринары. Возможно, он пострадал от обморожения, либо у кота есть проблемы с челюстью.

КП-Новосибирск следит за историей спасения грустного кота. Скоро ему будут искать новый дом.

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