В Новосибирске в запертой квартире на проспекте Дзержинского нашли мертвым 41-летнего мужчину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске житель одной из квартир на проспекте Дзержинского не отвечал на звонки и стуки соседей и родственников. Обеспокоенные люди вызвали на место спасателей.

– Сотрудники службы прибыли к квартире в 22:23 22 января. Доступ в помещение обеспечили примерно за полчаса. За дверью нашли мужчину 1981 года рождения без признаков жизни, – передают спасатели МАСС.

Известно, что тело передали бригаде медиков. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

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