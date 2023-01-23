В Новосибирске продают 7-комнатную квартиру с казино и сауной за 70 миллионов рублей

В Новосибирске продают квартиру с казино. Фото: Avito/Агентство недвижимости Среда.

В Железнодорожном районе Новосибирска продают 7-комнатную вторичку на улице Сибирской, 57. Объявление разместило агентство недвижимости «Среда».

Квартира с потолками в 2,8 метра находится на 11 этаже 16-этажного дома. В комнатах расположены сауна, домашнее казино, спортзал и три спальни с гардеробными и ванными комнатами в разных стилях.

Квартиру площадью 385 квадратных метров продают за 70 миллионов рублей.

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