Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе 91-летней пенсионерки-инвалида под Новосибирском

В Новосибирской области родственники оставили пенсионерку инвалидом и лишили жилья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе 91-летней жительницы Новосибирской области.

Пенсионерка с инвалидностью записала обращение к главе СКР, рассказав о том, что ее лишили жилья в 2020 году.

– Родственники бывшего мужа обманным путем завладели ее домом и имуществом, похитили документы, – сообщили на сайте Следственного комитета России.

Кроме того, на нее напала собака этих мошенников. После этого левая рука женщины перестала двигаться. Новосибирские следователи начали доследственную проверку. По ее результатам Александру Бастрыкину предоставят доклад по восстановлению прав пенсионерки.

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