Под Новосибирском родители школьницы вызвали спасателей, не сумев достучаться до дочери. Фото: МАСС.
В рабочем поселке Краснообск под Новосибирском родителям не открывала дверь 13-летняя девочка. Не сумев достучаться и дозвониться до дочери-подростка, взволнованные взрослые вызвали спасателей.
– Доступ в квартиру обеспечен. Девочка 2009 г.р. крепко спала, – говорится в сводке МАСС.
Помощь медиков ребенку не понадобилась. Девочку передали родителям.
На работу спасателей ушло полчаса.
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