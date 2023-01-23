Под Новосибирском родители школьницы вызвали спасателей, не сумев достучаться до дочери. Фото: МАСС.

В рабочем поселке Краснообск под Новосибирском родителям не открывала дверь 13-летняя девочка. Не сумев достучаться и дозвониться до дочери-подростка, взволнованные взрослые вызвали спасателей.

– Доступ в квартиру обеспечен. Девочка 2009 г.р. крепко спала, – говорится в сводке МАСС.

Помощь медиков ребенку не понадобилась. Девочку передали родителям.

На работу спасателей ушло полчаса.

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