Дикие пробки в 9 балов сковали Новосибирск утром 23 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 23 января в Новосибирске произошел транспортный коллапс. Город встал в жутки девятибалльных пробках. Также, судя по карте «2ГИС» на улицах произошло сразу несколько аварий. Рассказываем, где сегодня самые сильные заторы.

Заторы на Станционной, Широкой улицах, проезде Энергетиков (там ДТП), Димитровском мосту. Не проехать по площади Труда, там жуткий затор в обе стороны, а также по улицам Ватутина. Котовского и Станиславского. Пробки на Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко. Пробки на Петухова и на Советском шоссе. Беспроглядный затор на Октябрьском мосту.

На правобережье традиционная пробка на Большевистской улице. Там, по данным «2ГИС», произошло сразу 4 аварии. Пробки на Ипподромской, Кирова, Никитина и Добролюбова. Не проехать по улицам Бориса Богаткова, по Красному проспекту и проспекту Дзержинского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber