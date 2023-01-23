Новосибирские фермеры поставили рекорд по количеству молока на одну корову

Роботизированное доение помогло добиться рекордных результатов по объему молока с одной коровы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области установили рекорд по количеству молока на одну корову. Об этом сообщает Infopro54.

Первые фермы с роботизированными установками добровольного доения появились в регионе в 2022 году. С одной коровы на такой ферме в среднем удается собрать 31,7 килограмма молока.

За 2022 год лидерами по надою стали компании «Толмачевское» – более 13 тысяч килограммов на корову, племзавод «Ирмень» – почти 12,5 тысяч килограммов, «Сибирская Нива» – около 11,5 тысяч кило.

Глава Минсельхоза региона Евгений Лещенко объяснил, что рекордных показателей удалось добиться с помощью генетики, отбирая самых продуктивных животных. Кроме того, в области внедрили прогрессивные технологии кормления и содержания коров.

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