Водитель внедорожника Land Cruiser 200, ехавший по встречке, сломал новосибирцу ногу из-за замечания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске водитель внедорожника напал на мужчину из-за дорожного конфликта. Знакомые пострадавшего ищут очевидцев происшествия. Об этом они написали в соцсетях 22 января.

По словам друга потерпевшего, водитель внедорожника ехал по встречной полосе на улице Водозабор в сторону Комсомольской улицы. Когда на встречке появились машины, стал влезать в поток авто в нужную полосу. Как рассказал приятель пострадавшего, его друг сделал дорожному хаму замечание. Они остановились, чтобы выяснить отношения.

- Водитель джипа подбежал к моему другу, поставил подножку, он упал, а на него сверху завалился водитель внедорожника. В результате у моего товарища перелом ноги. Водитель Land Cruiser 200, встав, начал уходить, не оказав помощь. На просьбы остаться на месте, уехал по встречной полосе, – написал друг потерпевшего водителя в группе «АСТ-54».

Он добавил, что конфликт случился в понедельник, 16 января, в 8:20 утра.

– Прошу откликнуться всех, кто видел избиение на Пионерской, 21а или у кого есть запись с регистратора, – добавил новосибирец.

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