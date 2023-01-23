Поножовщину устроила агрессивная толпа у бара на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В Новосибирске у бара на Вокзальной магистрали толпа мужчин устроила поножовщину. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.
– Потасовка на улице произошла в ночь с четверга на пятницу. В руках одного участника драки был нож, – написали в группе «Инцидент Новосибирск».
На кадрах к посту видно, что агрессивная толпа устроила разборки на улице. Они матерились и бросались друг на друга с кулаками. Очевидцы говорят, что участники драки были пьяны. Чем закончилась потасовка, пока неизвестно.
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