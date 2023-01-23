Снова -10: В Новосибирске резко потеплеет утром в понедельник

В Новосибирске потеплеет до -10.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с потепления. В ночь на 23 января температура поднимется до -19…-21, к утру повысится до -12…-14, а днем — до -10…-12.
— Будет облачно, снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12, местами порывы до 17 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет около -17…-22 градусов, но по юго-востоку еще будут держаться холода до -27. Днем температура поднимется до -4…-9, местами будет -14.
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