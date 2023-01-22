В новосибирском «Университете серебряного возраста» для пенсионеров прошел первый выпускной

25 пенсионеров окончили обучение по специальной программе. Фото: Татьяна Осипова.

Группа из 25 пенсионеров, жителей Верхней зоны Академгородка, закончила обучение в проекте «Университет серебряного возраста». Студентов преклонного возраста там учат по особой программе два раза в неделю, а длится курс три месяца.

– Первые выпускники получили дипломы и сувениры. На курсе были преимущественно женщины, среди них только один мужчина, который пришел вместе с женой, – рассказывает издание «Навигатор».

Участницы и участник курсов записывали лекции за Людмилой Шубиной о том, как правильно следить за огородом, изучали основы дефиле, стиля, слушали советы о здоровье, занимались гимнастикой и учились пользоваться смартфонами. Теперь выпускницы хотят заниматься танцами. Многим из них уже за 80, но они полны жизни и желания учиться дальше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер