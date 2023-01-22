На площади Маркса достроили необычный торговый центр со стеклянными гранями

В новом ТЦ появится еще один вход в метро.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске на площади Маркса достроили новый ТЦ «Грани» с необычными стеклянными гранями на фасаде. Мэрия города выдала разрешение на ввод торгового центра в эксплуатацию.
Площадь нового ТЦ составит 15,8 тысячи кв. м. В нем насчитывается 6 этажей, один из них подземный. Оригинальный проект здания с выступающими углами создала компания «АрхиГрад».
Напомним, в этом торговом центре появится новый вход на станцию метро «Площадь Маркса» и спуск в подземный переход. Это будет вход на станцию спроектирован в торговом центре «Версаль».
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