«Чуть не отморозил пальцы»: новосибирский астрофотограф снял ярчайшую комету 2023 года

У кометы ярко-зеленая голова. Фото: Алексей Поляков.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел на камеру полет кометы C/2022 E3 ZTF. Это не только самая яркая комета в этом году, но и самая редкая. Увидеть такую красоту можно только раз в 50 тысяч лет.

Дабы не упустить возможность, Алексей не побоялся даже экстремальной погоды.

— Фотографировал в поле, в 65 километрах от Новосибирска. На улице -36 градусов, прогноз от синоптиков был неясный: кто-то обещал чистое небо, кто-то пасмурное. Не был уверен, что съемка вообще состоится. Небо оказалось с переменной облачностью. Пока снимал, отморозил себе четыре подушечки пальцев, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Напомним, комету C/2022 E3 ZTF открыли только в прошлом году. Ее будет видно на небе до февраля.

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