В Новосибирске зарплата водителей скорой помощи выросла до 40 тысяч рублей

Водители неотложек в Новосибирске стали получать 35-40 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске зарплата водителей скорой помощи после проведения индексации выросла до 35-40 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили на сайте регионального министерства здравоохранения.

Цифры стали известны во время встречи министра здравоохранения Константина Хальзова с работниками «Медтранса».

– Зарплата выросла, выходит по 35-40 тысяч в месяц, но хотелось бы больше – работа у водителей скорой тяжелая. У нескольких подстанций маленькая территория – не всем автомобилям хватает места, не везде есть автомойка, — рассказали водители неотложек.

На это Константин Хальзов ответил, что минздрав и минтранс продолжат работу по улучшению условий труда.

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