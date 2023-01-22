В Новосибирске зарплата водителей скорой помощи выросла до 40 тысяч рублей

Водители неотложек в Новосибирске стали получать 35-40 тысяч рублей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске зарплата водителей скорой помощи после проведения индексации выросла до 35-40 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили на сайте регионального министерства здравоохранения.
Цифры стали известны во время встречи министра здравоохранения Константина Хальзова с работниками «Медтранса».
– Зарплата выросла, выходит по 35-40 тысяч в месяц, но хотелось бы больше – работа у водителей скорой тяжелая. У нескольких подстанций маленькая территория – не всем автомобилям хватает места, не везде есть автомойка, — рассказали водители неотложек.
На это Константин Хальзов ответил, что минздрав и минтранс продолжат работу по улучшению условий труда.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер