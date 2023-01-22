В Новосибирской области построят новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»

Новый вход в метро появится в торговом центре. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» появится новый вход. Пройдет он в торговом центре «Грани», который ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Проект предусматривает строительство входа на станцию метро, а также спуск в подземный переход. Разрешение на строительство выдали 19 января муниципальной компании «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры».

Напомним, один вход на станцию метро проходит через другой ТЦ, «Версаль».

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