В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина с рыжими волосами и зелеными глазами

Девушка уходила из гостей в белом пуховике. Фото: «ЛизаАлерт».
В поселке Озерный Новосибирской области пропала 35-летняя Евгения Владимировна Будкова. Ее местонахождение неизвестно с 15 января.
— Женщина гостила в поселке. В день пропажи рано утром вышла из дома, не взяв ни деньги, ни документы, ни телефон. Волонтеры установили, что из поселка она вышла пешком, а куда она отправилась, остается неизвестным, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы пропавшей: рост 175–180 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза. В день пропажи была одета в удлиненный пуховик с капюшоном молочного цвета, черные джинсы и черные ботинки. Если вы знаете, где она находится, или видели ее, сообщите об этом по номерам 8 800 700-54-52 или 112.
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