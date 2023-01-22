Ветер и гололед: в Новосибирск после лютых холодов придет непогода

22 января в Новосибирске ожидается сильный ветер и гололед. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирск в воскресенье, 22 января, на смену лютым морозам придет порывистый ветер и гололед. О непогоде сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Ночью ожидается мороз до -33…-35, в пригороде будет еще холоднее — до -38 градусов. Днем значительно потеплеет — -19…-21 градус. Осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с, — рассказали синоптики.

По Новосибирской области ожидается аналогичная погода. Однако на востоке региона ночью 22 января температура воздуха опустится до -43 градусов.

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