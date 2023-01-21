«Шубу можно снять»: синоптики опубликовали прогноз погоды в Новосибирске на февраль 2023 года

По прогнозам синоптиков, февраль обещает быть теплым. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На дворе еще январь, но погодные сервисы уже подготовили предварительный прогноз на последний зимний месяц. Опираясь на данные последних лет, они пришли к выводу, что февраль 2023 года в Новосибирске будет теплым месяцем. Некоторые сибиряки даже смогут убрать зимнюю одежду в шкаф до следующего года.

По данным «Яндекс.Погода», февраль обещает быть облачным. И только в середине месяца будет один денек, когда выглянет солнце. Днем температура будет варьироваться от -6 до -17 градусов. Ночью — от -9 до -18 градусов.

У Gismeteo прогноз немного отличается. По их данным, февраль будет очень теплым. Днем столбики термометра будут показывать температуру не ниже -13 градусов. Ночью будет немного холоднее — до -17 градусов. Первая половина месяца обещает быть солнечной, а вот остаток месяца небо будет затянуто облаками.

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