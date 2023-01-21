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НовостиОбщество21 января 2023 12:13

Сидите дома: в Новосибирской области в ночь на 22 января похолодает до -43

В ночь на 22 января в Новосибирской области похолодает до -43
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В городе похолодает до -29.

В городе похолодает до -29.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирскую область вернулись морозы. Ночь с 21 на 22 января будет одной из самых холодных за эту неделю. Как сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС, в области столбики термометров опустятся до -29…-38 градусов, в восточном направлении температура воздуха составит -43 градуса.

Ночь в городе будет не теплее. В Новосибирске в ночь на 22 января температура будет колебаться от -33 до -35 градусов.

Днем 22 января незначительно потеплеет. Ветер подует юго-восточный, а столбики термометров поднимутся до -19…-21 градуса.

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