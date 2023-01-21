Сидите дома: в Новосибирской области в ночь на 22 января похолодает до -43

В городе похолодает до -29. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирскую область вернулись морозы. Ночь с 21 на 22 января будет одной из самых холодных за эту неделю. Как сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС, в области столбики термометров опустятся до -29…-38 градусов, в восточном направлении температура воздуха составит -43 градуса.

Ночь в городе будет не теплее. В Новосибирске в ночь на 22 января температура будет колебаться от -33 до -35 градусов.

Днем 22 января незначительно потеплеет. Ветер подует юго-восточный, а столбики термометров поднимутся до -19…-21 градуса.

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