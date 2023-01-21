В области откроют 18 школ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 новых школ построят в Новосибирской области к 2024 году. Об этом сообщает издание «РБК-Новосибирск» . Отметим, что в общей сумме количество мест для учеников превысит 13 тысяч.

Известно, что в поселке Элитный школа будет рассчитана на 1100 мест, в дачном поселке Кудряшовский в школе будет 550 мест.

В Дзержинском районе проведут реконструкцию здания школы по улице Авиастроителей, 16. Она рассчитана на 825 мест.

Большую часть новых школ сдадут в 2023 году, а несколько объектов сдадут в 2024 году.

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