В Новосибирске модернизируют 10 советских трамваев за 224 миллиона рублей

Планируют модернизировать 10 вагонов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске планируют модернизировать 10 советских трамваев. Аукцион объявил «Горэлектротранспорт». Цена контракта — 224,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
— В трамвайных вагонах необходимо установить площадку для пассажиров с ограниченными возможностями, а также отделать светлым пластиком салон, крышу и кабину водителя. В кабине нужно будет установить два зеркала заднего вида с электроподогревом, — сказано в документах. — Также трамваи необходимо подключить к системе «Глонасс», оборудовать в них стеклоочиститель, стеклоомыватель и четыре видеокамеры.
На модернизацию 10 трамваев модели 71-605 потратят 224,8 миллиона рублей. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2023 года.
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