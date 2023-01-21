В Новосибирске выставили на продажу реснитчатого бананоеда за 8 тысяч

Бананоеды просто в содержании. Фото: Зооцентр "Зебра"
В Новосибирске на популярном сайте «Авито» начали появляться объявления о продаже реснитчатого бананоеда – вида гекконов, который получил свое название из-за зубчатого ряда шипов вдоль всего тела. Является всеядным.
Стоимость гекконов варьируется от 3,5 до 8 тысяч рублей. Продают в основном особей от нескольких месяцев до нескольких лет.
Особых условий для содержания не требует. Все, что необходимо для геккона – вертикальный террариум с ветками и корягами. Обязательно проточная вентиляция и влажность воздуха 60-80%. Для содержания бананоеда оптимальной температурой будет 24-26 градусов, повышение температуры выше 28 градусов может губительно сказаться на животном. Ни в коем случае нельзя использовать лампы для обогрева террариума.
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