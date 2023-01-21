В Новосибирске бухгалтер украла 647 тысяч, желая насолить начальству в больнице

Бухгалтера осудили на 2 года условно за растрату. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске бухгалтер украла у больницы, в которой работала, 647 тысяч рублей, желая насолить начальству.

— В период с декабря 2020 года по август 2021 года, обвиняемая, действуя умышленно с корыстной целью, осознавая, что ее действия причинят серьезный ущерба больнице и желая этого, присвоила себе 647 тысяч рублей, полученные за оказание платных медуслуг, — сообщили в Советском районном суде.

Бухгалтера признали виновной в растрате и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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