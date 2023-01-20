Синоптики предупредили о влиянии резкой смены погоды на здоровье

Резкая смена погоды может отразиться на самочувствии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, как погодные изменения могут влиять на здоровье людей. Так, для метеочувствительных личностей не пройдет бесследно резкая смена происходящего за окном.

— Предстоящие выходные сулят москвичам заморозки. Так, к воскресенью температура воздуха упадет до семи градусов мороза. Правда, при этом в столице будет полное отсутствие осадков. Но в то же время ожидается достаточно резкое падение атмосферного давления, примерно на 10 мм ртутного столба, так что гипотоникам приготовится, — пояснил Александр Шувалов изданию NEWS.ru.

Актуальны советы будут и для новосибирцев, которым на предстоящие выходные синоптики обещают похолодание вплоть до −39 градусов.

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