Психолог рассказала, почему вредно давать деньги в долг

Психолог рассказала, почему давать деньги в долг - вредно. Фото: Даниил ОПАРИН

Психолог Анна Дусалиева рассказала, почему давать людям в долг на самом деле — вредно. Такой жест несет в себя негативную окраску как для того, кто одалживает деньги, так и для того, кто их получает. Ведь оказывая подобную финансовую помощь взрослому человеку, вы подогреваете его инфантильность. А если вы расстаетесь с деньгами только потому, что не умеет отказывать, то у вас большие проблемы с самооценкой.

— Самая экологичная, взрослая позиция, основанная на настоящей любви к себе и людям, — в долг не давать и самому не брать, — пояснила Дусалиева изданию NEWS.ru.

При этом психолог отметила, что если вы все же решили одолжить кому-то денег, то делать это нужно мысленно так, как будто бы вы их дарите. Поэтому отдавать стоит только такую сумму, о которой будет легко забыть.

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