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НовостиОбщество20 января 2023 19:10

В Новосибирской области 70-летняя пенсионерка чуть не осталась без жилья

Администрация отказывала ей в приватизации квартиры
Галина СИМОНОВА
В Куйбышевском районе Новосибирской области 70-летняя пенсионерка едва не осталась без своего жилья.

В Куйбышевском районе Новосибирской области 70-летняя пенсионерка едва не осталась без своего жилья.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Куйбышевском районе Новосибирской области 70-летняя пенсионерка едва не осталась без своего жилья. Бабушка не подала вовремя документы и администрация отказалась приватизировать ею квартиру.

— Отказ пенсионерке в приватизации был мотивирован тем, что она не смогла подтвердить период и место проживания до 2001 года. Поскольку в силу своего пожилого возраста и здоровья, не обладая юридическими знаниями, она не смогла защитить свои жилищные права, прокурор обратился в суд с требованием признать за ней право собственности на занимаемую квартиру в порядке приватизации, — сообщили в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и женщина смогла приватизировать квартиру.

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