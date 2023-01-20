В Новосибирской области 70-летняя пенсионерка чуть не осталась без жилья

В Куйбышевском районе Новосибирской области 70-летняя пенсионерка едва не осталась без своего жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Куйбышевском районе Новосибирской области 70-летняя пенсионерка едва не осталась без своего жилья. Бабушка не подала вовремя документы и администрация отказалась приватизировать ею квартиру.

— Отказ пенсионерке в приватизации был мотивирован тем, что она не смогла подтвердить период и место проживания до 2001 года. Поскольку в силу своего пожилого возраста и здоровья, не обладая юридическими знаниями, она не смогла защитить свои жилищные права, прокурор обратился в суд с требованием признать за ней право собственности на занимаемую квартиру в порядке приватизации, — сообщили в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и женщина смогла приватизировать квартиру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер