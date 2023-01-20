«Говорит, что покажет котенка»: новосибирцы пересылают в чатах информацию о мужчине, пристающем к детям

В полиции проверяют информацию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах сообщение о мужчине, который якобы заманивает к себе детей, предлагая им «показать котенка».

Обеспокоенные родители пишут, что видели его в Калининском и Советском районе. Мужчина ходит в кожаной куртке и меховой шапке.

Как пояснили КП-Новосибирск в областном МВД, заявлений по данному факту в полицию не поступало, и сейчас информация о подобных сообщениях проверяется.

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