«Говорит, что покажет котенка»: новосибирцы пересылают в чатах информацию о мужчине, пристающем к детям

В полиции проверяют информацию.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах сообщение о мужчине, который якобы заманивает к себе детей, предлагая им «показать котенка».
Обеспокоенные родители пишут, что видели его в Калининском и Советском районе. Мужчина ходит в кожаной куртке и меховой шапке.
Как пояснили КП-Новосибирск в областном МВД, заявлений по данному факту в полицию не поступало, и сейчас информация о подобных сообщениях проверяется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер