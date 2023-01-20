Скотовода из Колыванского района оштрафовали на 100 тысяч за загрязнение почвы

Предприятие сливало отходы на землю, предназначенную для сельхоздеятельности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бизнесмена из Колыванского района осудили за загрязнения почвы на участке, где находилось его предприятие, занимающееся выращиванием скота. Он вел работы, не заботясь о состоянии окружающей среды.

— Проверкой, проведенной прокуратурой Колыванского района в 2021 году было установлено, что с 2018 по 2020 годы предприятие сливало отходы животноводства на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,5 га, в связи с чем качество земли на участке значительно ухудшилось, — отметили в прокуратуре.

После проверки против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Суд признал его виновным и оштрафовал на 100 тысяч.

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