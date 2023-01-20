«Сибирь» победила «Металлург» и возглавила Восточную конференцию. Фото: ХК «Сибирь»

20 января в Новосибирске состоялся матч «Сибири» с магнитогорским «Металлургом». Команды боролись за первую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Восток возглавила «Сибирь», обыграв соперника со счетом 4:2.

— «Сибирь» дважды выходила вперед в первом периоде, и оба раза «Металлург» догонял. Отличились Александр Шаров и Илья Морозов. А во втором и третьем периоде Антон Красоткин запер свои ворота на замок! — рассказали в ХК «Сибирь».

«Сибирь» забросила еще по шайбе в двух оставшихся периодах. Очки команде принесли Владимир Бутузов и Никита Коротков. Последнюю четвертую шайбу новосибирцы забросили уже в пустые ворота «Металлурга» за девять секунда до конца матча.

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