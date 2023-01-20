Следователи начали проверку после ДТП с маршруткой в Новосибирске

Следователи начали проверку после ДТП. Фото: МВД по НСО
Следователи начали проверку после ДТП на улице Выборной в Новосибирске. Там навстречку вылетела BMW и врезалась в маршрутное такси. Пострадали в аварии шесть человек, среди которых трое — дети.
— По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки, — сообщили в региональном СК.
В ведомстве пояснили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям водителя маршрутки. По ее итогам примут соответствующее процессуальное решение.
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