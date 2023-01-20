«Отвернулась за кормом, а он уже в машине»: в авто к новосибирской пенсионерке залез чужой раненый стафф

Пес залез на заднее сидение машины и катался с женщиной по городу. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирске в районе остановки «Мелькомбинат» 77-летняя пенсионерка нашла стаффордширского терьера. Пес казался очень больным и еле волочил ноги. Пока пожилая женщина думала, как помочь собаке, тот забрался к ней в машину на заднее сидение. Пенсионерка пожалела пса, не стала выгонять, и, возможно, это спасло ему жизнь. Как потом сказали в ветклинике, у стаффа весь живот был заполнен кровью из-за разрыва мочевого пузыря.

— 18 января моя 77-летняя соседка на машине поехал в район Мелькомбината. Там есть стоматология. Когда она уже из нее вышла, увидела, что в сугробе сидит собака. Она ее звать пытались: «Чего в сугробе сидишь? Попу отморозишь». Просто не знала, что это за порода, так бы побоялась. Там много людей вокруг было, но к собаке они не подходили, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

По словам Ольги, соседка над собакой сжалилась, выманила ее из сугроба и тут обратила внимание, что собака странно шла. Она была вся сгорбленная, а задние ноги еле волочились.

— Соседка к машине отошла, корм что ли достать. У нее самой собака есть. И вот пока она корм доставала, пес потихонечку залез к ней в машину и лег на заднее сидение. Лег и все, как бы говоря, что я здесь буду. Соседка поняла, что ему плохо. Но внешне никаких повреждений не было. Она мне позвонили и спрашивает: «Что мне делать?», — пояснила Ольга.

Оказалось, что стаффа была серьезная травма - разрыв мочевого пузыря. Фото: предоставленной героиней публикации

Она договорилась с соседкой, что та привезет пса, когда закончит все дела в городе. Пока Ольга ждала, она разместила несколько объявлений о найденном стаффе в разных группам в соцсетях. Однако никто не откликнулся. А когда собаку привезли, с первого взгляда стало понятно, что с ней что-то не так.

— Я знакомой позвонила, та ветеринар. Она благо недалеко была, быстро подъехала, посмотрела и сразу сказала, что в клинику пса надо. На УЗИ приехали, а у собаки полный живот жидкости! Ему катетер туда вставили, а оттуда кровища пошла. Ну все, его сразу на операцию. Оказалось, разрыв мочевого пузыря. Его кое-как собрали, — рассказала Ольга.

Операция прошла успешно. Сейчас стафф временно живет у Ольги, но оставить себе его женщина не может. У самой есть собаки. Ольга ищет хозяев пса, уверена, что тот домашний. По ее словам, он выглядит очень ухоженным: шерсть чистая и красивая, ногти подстрижены, сам очень воспитанный.

Уважаемые читатели, если вы готовы помочь Ольге и стаффу, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

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