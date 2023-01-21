До -31 градуса! В Новосибирске снова резко похолодает

Резко континентальный климат дает о себе знать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выходные в Новосибирске начнутся с резких морозов. 21 января днем похолодает до -25…-27, а ночью — до -29…-31.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью похолодает до -28, местами до -33. -22, Днем -27 местами до -32, по юго-западу региона -15…-20 градуса

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