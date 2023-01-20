Под Новосибирском судили мужчину, предъявившего поддельные права инспектору ДПС

Новосибирец предъявил поддельные права инспектору ДПС и попал под суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирец предъявил поддельные права инспектору ДПС и попал под суд. Об этом сообщили в Карасукском районном суде НСО.

Выяснилось, что в июне 2022 года житель Карасукского района купил в Москве поддельное удостоверение на право управления транспортным средством. 5 октября машину мужчины остановили на 386 километре трассы К 17Р «Новосибирск – Кочки – Павлодар».

− В ходе проверки документов Карпаев А.Б. предъявил данное удостоверение инспектору ДПС, пытаясь ввести сотрудника полиции в заблуждение, таким образом, использовал заведомо поддельное водительское удостоверение, которое у Карпаева А.Б. было изъято, − рассказали в пресс-службе суда.

Эксперты провели судебную технико-криминалистическую экспертизу, которая показала – права не относятся к производству «Гознак».

Новосибирцу назначили наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

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