Андрей Травников проконтролировал ход и темпы строительства инфекционной больницы в посёлке Садовый

Строительство больницы идет с опережением графика. Фото: Правительство НСО

Перспективы создания нового медицинского городка и разработку концепции освоения территории действующей инфекционной больницы в Новосибирске обсудил Губернатор Андрей Травников в ходе выездного совещания на строительную площадку медучреждения.

— Когда мы принимали решение о строительстве новой больницы, мы преследовали две главные задачи: обновление материальной базы и передислокация инфекционной больницы из центра мегаполиса. Изучая опыт других регионов, мы осознали, что просто скопировать решения, реализованные в период пандемии во многих других субъектах, нельзя. Потому что ковидный госпиталь и многопрофильная инфекционная больница — это «две большие разницы», — отметил Андрей Травников. — В связи с этим возникает необходимость решения второй задачи — доходы от возможной реализации земельно-имущественного комплекса на Семьи Шамшиных мы рассматриваем как потенциальный элемент финансовой модели этого большого проекта. Для того, чтобы снять нагрузку на региональный бюджет. Было бы легкомысленно просто продать эту территорию. Поэтому даю поручение областным минстрою и департаменту имущества и земельных отношений совместно с мэрий Новосибирска запустить все необходимые процедуры, если надо — общественное обсуждение для подготовки концепции освоения территории существующей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Это надо сделать в этом году, потому что медики оттуда уедут до конца 2023 года. Срок сдачи нового объекта наш частный партнёр подтверждает — третий квартал этого года.

На стройплощадке новой больницы работы идут с опережением графика. Правительство региона смогло в кратчайшие сроки выбрать и защитить на всех уровнях проект строительства, выделить земельный участок, найти инвестора.

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