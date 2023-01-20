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НовостиПроисшествия20 января 2023 12:58

Житель Кузбасса попытался зарезать новосибирца и похитить его авто

Злоумышленника заключили под стражу
Анастасия ХРОМЫХ
Житель Кемеровской области несколько раз ударил новосибирца ножом, желая похитить его автомобиль.

Житель Кемеровской области несколько раз ударил новосибирца ножом, желая похитить его автомобиль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кемеровской области несколько раз ударил новосибирца ножом, желая похитить его автомобиль. Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что 29-летний кемеровчанин решил завладеть дорогостоящей иномаркой. Сделать он это хотел путем нападения на владельца машины. Парень был готов применить насилие или даже убить, если бы человек начал сопротивляться.

В интернете сибиряк нашел объявление жителя Новосибирска о продаже им автомобиля. Чтобы совершить разбойное нападение, злоумышленник приехал в Новосибирскую область. Встреча была назначена на 17 января.

− Находясь в салоне машины потерпевшего, злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что автовладельцу удалось выйти из машины и убежать от нападавшего, − рассказали в Следкоме.

Местонахождение подозреваемого установили сотрудники полиции. Парня задержали оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения областного Главка МВД.

Интересно, что кемеровчанин пытался скрыться от правоохранителей. Поняв, что у квартиры находятся полицейские, подозреваемый перелез через балкон в соседнюю квартиру. Там его и поймали, рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом третьим статьи 30, пунктом «з» части второй статьи 105 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), пунктом «б» части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой).

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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