Житель Кузбасса попытался зарезать новосибирца и похитить его авто

Житель Кемеровской области несколько раз ударил новосибирца ножом, желая похитить его автомобиль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кемеровской области несколько раз ударил новосибирца ножом, желая похитить его автомобиль. Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что 29-летний кемеровчанин решил завладеть дорогостоящей иномаркой. Сделать он это хотел путем нападения на владельца машины. Парень был готов применить насилие или даже убить, если бы человек начал сопротивляться.

В интернете сибиряк нашел объявление жителя Новосибирска о продаже им автомобиля. Чтобы совершить разбойное нападение, злоумышленник приехал в Новосибирскую область. Встреча была назначена на 17 января.

− Находясь в салоне машины потерпевшего, злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что автовладельцу удалось выйти из машины и убежать от нападавшего, − рассказали в Следкоме.

Местонахождение подозреваемого установили сотрудники полиции. Парня задержали оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения областного Главка МВД.

Интересно, что кемеровчанин пытался скрыться от правоохранителей. Поняв, что у квартиры находятся полицейские, подозреваемый перелез через балкон в соседнюю квартиру. Там его и поймали, рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом третьим статьи 30, пунктом «з» части второй статьи 105 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), пунктом «б» части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой).

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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