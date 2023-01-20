В Новосибирске под окнами дома нашли парня и девушку

Двух человек нашли под окнами дома на улице Орджоникидзе. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
Двух человек нашли под окнами дома на улице Орджоникидзе. ЧП случилось 20 января, сообщили в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, это парень и девушка. Вокруг них столпились любопытные прохожие. На место прибыли полицейские и медики.
Причины происшествия пока неизвестны. Также неясно, живы ли молодые люди.
В ГУ МВД России по НСО прокомментировали поступившую информацию.
− 20 января в полицию поступило сообщение об обнаружении во дворе дома по улице Советской (перекресток с Орджоникидзе – прим. ред.) тела женщины без признаков жизни и мужчины. Гражданин доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Личности граждан и все обстоятельства устанавливаются, − сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.
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