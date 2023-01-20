«Перелез через балкон к соседям»: показываем, как задерживали новосибирца, угрожавшего соседям пистолетом

Пятница у жителей дома на улице Забалуева в Новосибирске выдалась бурная. Фото: Росгвардия НСО

Пятница у жителей дома на улице Забалуева в Новосибирске выдалась бурная. Сначала сосед вышел на лестничную клетку и начал угрожать людям газовым пистолетом, а потом его приехали задерживать Росгвардейцы.

— Поступило сообщение от отдела полиции о том, что в подъезде жилого дома по улице Забалуева мужчина, вооруженный пистолетом, угрожает жильцам. По адресу направили две ближайшие группы задержания. Зайдя в подъезд, сотрудники увидели мужчину с оружием, — рассказали в Росгвардии по Новосибирской области.

Поняв, что за ним приехали силовики, мужчина перелез через балкон в соседнюю квартиру, где его и скрутили. Задержанный оказался 33-летним мужчиной, ранее судимым за хранение наркотиков и умышленное причинение вреда здоровью. Пистолет у него изъяли. Оружие, не стоящее на учете, отправили на экспертизу.

— По факту конфликта проводится проверка. Заявление от граждан приняты и зарегистрированы в установленном порядке. С доставленным проведена профилактическая беседа, — сообщили в полиции.

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