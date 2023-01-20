«Теперь нужно к дерматологу»: ноги жительницы Новосибирска покрылись красными пятнами и волдырями после лазерной эпиляции

Ноги девушки покрылись пятнами и волдырями после лазерной эпиляции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Новосибирска покрылась красными пятнами и волдырями после лазерной эпиляции в одной из специализированных клиник. По словам девушки, она сделала процедуру 18 января, ноги почти сразу покрылись пятнами на местах роста волос. Разгневанная сибирячка оставила отзыв на «Флампе».

— Специалист сказал, такое бывает, к вечеру пройдут. Вечером стало еще хуже. 19 января я позвонила в клинику, объясняла ситуацию. Я не знала, что делать: у меня волдыри, все чешется. Мне обещали, что перезвонят, звонка так и не было, — рассказала девушка.

Девушка хочет вернуть деньги за процедуру. Фото: скриншот novosibirsk.flamp.ru

По словам сибирячки, лазерную эпиляцию она делала не первый раз. Девушка пояснила, что хочет вернуть средства, потраченные на процедуру, поскольку ей теперь нужно идти к дерматологу, а потом еще и тратиться на лечение.

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