Новосибирскую компанию оштрафовали на 50 тысяч за незаконное трудоустройство экс-чиновника

Компанию оштрафовали на 50 тысяч. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске компанию-оператора связи оштрафовали за незаконное трудоустройство бывшего чиновника. Факт вскрылся после прокурорской проверки.

— Прокуратура провела проверку и выяснила, что на работу в компанию был принят бывший государственный служащий — специалист 1 разряда Межрайонной ИФНС России no 9 по Алтайскому краю, — сообщили в ведомстве. — По закону, сведения о заключении договора должны были в течении 10 дней быть направлены на прошлое место работы мужчины, однако этого так и не было сделано.

В отношении юрлица прокурор возбудил административное дело по статье 19. 29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего). Мировой суд оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей.

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