Новосибирскую компанию оштрафовали на 50 тысяч за незаконное трудоустройство экс-чиновника

Компанию оштрафовали на 50 тысяч.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске компанию-оператора связи оштрафовали за незаконное трудоустройство бывшего чиновника. Факт вскрылся после прокурорской проверки.
— Прокуратура провела проверку и выяснила, что на работу в компанию был принят бывший государственный служащий — специалист 1 разряда Межрайонной ИФНС России no 9 по Алтайскому краю, — сообщили в ведомстве. — По закону, сведения о заключении договора должны были в течении 10 дней быть направлены на прошлое место работы мужчины, однако этого так и не было сделано.
В отношении юрлица прокурор возбудил административное дело по статье 19. 29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего). Мировой суд оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер