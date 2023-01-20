«Шесть человек в больнице»: в Новосибирске BMW вылетела навстречку и столкнулась с маршруткой

В ДТП пострадали 6 человек, среди которых трое - дети. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске на улице Выборной BMW вылетела навстречку и врезалась в маршрутку. Произошло ДТП в пятницу, 20 января. Не обошлось без пострадавших, среди которых оказались и дети.

— 42-летняя женщина за рулем BMW двигалась со стороны Ключ-Камышенского Плато в сторону ТЭЦ-5. По неустановленной причине она выехала навстречку и врезалась в маршрутное такси, — рассказали региональном МВД.

В ДТП пострадали 6 человек: водитель и пассажир BMW, а также ехавшие в автобусе люди: 56-летняя женщина и трое детей, двум из которых было по 14 лет, одному — 9. Всех госпитализировали с различными травмами.

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