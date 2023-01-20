«Форт Боярд по-новосибирски»: жители Заельцовского района с трудом пробираются в подъезд дома из-за снега

Дорога завалена снегом – чистить ее ответственные лица не спешат. Фото: предоставлено Дарьей Глебовой

Жителям дома по адресу Весенняя, 14 приходится прикладывать немало усилий, чтобы добраться до подъезда. А все потому, что дорога завалена снегом – чистить ее ответственные лица не спешат. О проблеме в группе «ЧП Новосибирск» рассказала сибирячка Дарья Глебова.

− В экстренной ситуации скорая помощь или пожарная машина подъехать к подъезду не смогут. А если потребуется транспортировка тяжелого больного?! В доме больше половины людей пожилого возраста, − негодует женщина.

За уборку придомовой территории отвечает ЖЭУ №80. По словам Дарьи, местные жители обращались в коммунальную службу, но там ответили – дворник исправно выполняет свою работу. Но результата люди не видят.

Жильцам приходилось на протяжении двух месяцев самостоятельно чистить двор. При этом они продолжают платить за услуги дворника.

В разделе комментариев новосибирцы высказались о сложившейся ситуации.

− Форт Боярд по-новосибирски, − отметил один из интернет-пользователей.

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