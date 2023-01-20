«Я не обижаюсь на маму»: жительница Новосибирска, которую младенцем выбросили в мусорку, нашла родных

Марина (в центре) смогла найти двух родных сестер - Оксану (справа) и Ирину (слева). Фото: ntv.ru

42-летняя Марина Сентор из Новосибирска, которую новорожденной выбросили в мусорный бак, отыскала своих родных. Для этого женщина отправилась на ТВ-программу, где сделала ДНК-тест.

— О моем прошлом мне рассказала моя приемная мама, когда мне было 13. Мне рассказали, что я воспитываюсь в приемной семье. До этого у меня никогда не возникало даже такой мысли, что моя семья может быть мне не родной. И поэтому долгое время отгоняла эти мысли и отказывалась верить, — рассказала Марина в эфире программы ЖНК на телеканале НТВ. — Мама объяснила мне, что узнала о моей истории по телевизору. О том, что меня нашли в мусорном ведре. Тогда она и решила меня усыновить.

Отыскать своих кровных родственников женщина решила уже будучи взрослой. Она сделала ДНК-тест и он показал, что у ее биологической матери было пятеро детей. Три дочери и двое сыновей. Но мальчики погибли еще в детском возрасте. Одна из старших сестер Марины — 48-летняя Ирина сейчас живет в Новосибирском доме ветеранов. А 52-летняя Оксана с 7 лет воспитывалась в приемной семье.

— Я думала о том, как бы могла пройти моя встреча с биологической матерью. Мне представлялось, что я найду ее, она откроет мне, а потом захлопнет дверь и как будто снова выбросит меня из своей жизни. Но у меня нет на нее обиды, я благодарна ей за то, что она подарила мне жизнь, — говорит Марина.

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