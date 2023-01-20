Новосибирец погасил долг, чтобы вернуть свой Subaru Forester

После выплаты необходимой суммы мужчины получил свою машину обратно. Фото: ГУ ФССП по НСО

Новосибирец погасил долг, чтобы вернуть арестованный судебным приставом автомобиль Subaru Forester. После выплаты необходимой суммы мужчина получил свою машину обратно.

Сибиряк должен был выплатить юридическому лицу 174 тысячи рублей. Однако делать это он не спешил. Должник игнорировал извещения о вызове на прием к судебному приставу, а также не читал уведомления через Госуслуги. Пристав-исполнитель отправилась по месту жительства мужчины и увидела рядом с его домом иномарку.

− Поскольку транспортное средство зарегистрировано за должником, пристав-исполнитель приняла решение наложить арест на его кроссовер. Арестованное имущество погрузили на эвакуатор и передали взыскателю на ответственное хранение, − сообщили на сайте ГУ ФССП по Новосибирской области.

Через пару дней должник сам явился к судебным приставам, желая вернуть транспортное средство. Он заплатил 174 тысячи основного долга и 12 тысяч исполнительского сбора. После этого сибиряку вернули иномарку.

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