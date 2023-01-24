«Пробирает до мурашек!»: Новосибирская студентка прошла на всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда»

Анна занималась вокалом со 2 класса. Фото: Предоставлено Анной Сариной

Новосибирская студентка педагогического колледжа Анна Сарина попала на всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». Второкурсница выпустила клип на свою первую песню и набрала тысячи просмотров в соцсетях:

- Летом я подала заявку на этот конкурс, спустя пару месяцев попросили прислать дополнительные материалы. Я была безумно рада, когда мне позвонили, сообщили о том, что я прошла отбор, и озвучили дату приезда в Москву. На секунду я даже не поверила, потому что туда отбирают всего по одному человеку из каждого региона, и я буду представлять Новосибирскую область, – рассказала КП-Новосибирск Анна Сарина.

Анна родилась в селе Кабанск Республики Бурятия, окончила музыкальную школу, после 11 класса поступила в Новосибирский педагогический колледж им. А. С. Макаренко. Выступала на гала-концерте фестиваля «Студенческая весна» от Новосибирска перед тысячами людей, после чего ее заметил продюсер Сергей Харин.

Он написал для девушки песню «Я смогу тебя понять». В ноябре 2022 Анна выпустила свой первый клип. Видео набрало более 30 тысяч просмотров в соцсетях, пользователи похвалили клип:

- Нежно как! Давно не слышала такого голоса! Анна Герман нашего времени!, - уверена подписчица.

- Пробирает до мурашек! Отличный клип, чувственный и с сюжетом, - уверена сибирячка.

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