Травников побывал на стройплощадке новой инфекционной больницы в поселке Садовый под Новосибирском

Сдать новую инфекционную больницу планируют в третьем квартале 2023 года. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил стройплощадку инфекционной больницы в посёлке Садовый. Территория, где она расположена, скоро превратится в медицинский городок, аналогов которому не строили в регионе уже очень давно.

— Для инфекционной больницы, где необходимо большое количество изолированных помещений, технология со многими корпусами наиболее приемлема. Но уникальность объекта не в этом, — пояснил Травников. — По сути дела, здесь создаётся большой медицинский городок. Проектов такого масштаба в Новосибирской области не реализовывалось десятилетиями.

Стройка идет с опережением графика, планируется, что сдадут больницу в третьем квартале 2023 года.

По сообщению регионального правительства, когда строительство закончится, в области появится больничный комплекс, разместившийся на территории в 24 гектара. В его состав войдут шесть лечебных отделений. Кроме того, у больницы будет своя вертолетная площадка для санавиации.

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