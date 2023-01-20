Под Новосибирском за 77 миллионов рублей продают коттедж с футбольным полем

Трехэтажный коттедж расположен в поселке Озерный. Фото: Циан

Под Новосибирском выставили на продажу дом-усадьбу за 77 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Циан».

Трехэтажный коттедж расположен в поселке Озерный. Площадь дома составляет 375 метров квадратных.

На участке в 86 соток есть уютная терраса, зона барбекю, садовая беседка, мини-футбольное поле и гараж на две машины. Имеется также игровая зона, состоящая из детской площадки, батута и качелей.

В доме обустроены сауна с гималайской солью, тренажерный зал, бильярдная и собственная прачечная. Приятным бонусом является двухэтажная баня.

− Парная из ароматной липы, отделка из могучего кедра. Теплая веранда, комната отдыха с кухней, две спальни. Чтобы согреться душой даже сибирской зимой! – написал продавец.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber