Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 8:09

С 23 января в Новосибирской области временно прекратят вещание некоторые телеканалы

Отключения могут продлиться до 29-го
Анастасия ХРОМЫХ
Телерадиосигнал будут отключать в период с 23 по 29 января.

Телерадиосигнал будут отключать в период с 23 по 29 января.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Новосибирской области предупредили о том, что некоторые телеканалы временно прекратят вещание. Информация размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Телерадиосигнал будут отключать в период с 23 по 29 января. Это произойдет в пяти населенных пунктах: Быстровка, Листвянский, Плотниково, Сосновка, Шипуново.

Отключения связаны с профилактическими и другими плановыми работами на радиотелевизионных передающих станциях.

− Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, − отметили в РТРС.

Где и когда отключат телерадиосигнал:

1) Село Быстровка − 23 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;

2) Поселок Листвянский − 23 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;

3) Село Плотниково − 24 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;

4) Поселок Сосновка − 25 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;

5) Село Шипуново − 24 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber