С 23 января в Новосибирской области временно прекратят вещание некоторые телеканалы

Телерадиосигнал будут отключать в период с 23 по 29 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Новосибирской области предупредили о том, что некоторые телеканалы временно прекратят вещание. Информация размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Телерадиосигнал будут отключать в период с 23 по 29 января. Это произойдет в пяти населенных пунктах: Быстровка, Листвянский, Плотниково, Сосновка, Шипуново.

Отключения связаны с профилактическими и другими плановыми работами на радиотелевизионных передающих станциях.

− Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, − отметили в РТРС.

Где и когда отключат телерадиосигнал:

1) Село Быстровка − 23 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;

2) Поселок Листвянский − 23 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;

3) Село Плотниково − 24 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;

4) Поселок Сосновка − 25 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;

5) Село Шипуново − 24 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3.

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