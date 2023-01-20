С 23 января в Новосибирской области временно прекратят вещание некоторые телеканалы

Телерадиосигнал будут отключать в период с 23 по 29 января.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Новосибирской области предупредили о том, что некоторые телеканалы временно прекратят вещание. Информация размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Телерадиосигнал будут отключать в период с 23 по 29 января. Это произойдет в пяти населенных пунктах: Быстровка, Листвянский, Плотниково, Сосновка, Шипуново.
Отключения связаны с профилактическими и другими плановыми работами на радиотелевизионных передающих станциях.
− Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, − отметили в РТРС.
Где и когда отключат телерадиосигнал:
1) Село Быстровка − 23 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
2) Поселок Листвянский − 23 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
3) Село Плотниково − 24 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
4) Поселок Сосновка − 25 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3;
5) Село Шипуново − 24 января с 10:00 до 16:00 − РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3.
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