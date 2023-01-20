Новосибирских гэбээровцев наградили за поимку воров и мошенников

Генеральный директор Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков (слева) с сотрудниками. Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

За умелую организацию мероприятий по поимке 9 декабря 2022 года правонарушителя, находящегося в федеральном розыске за совершение мошеннических действий на территории Алтайского края, были награждены четыре «гвардейца».

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За внимательность, четкость и профессионализм, проявленные при задержании лиц, подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионеров 10 декабря 2022 года, были награждены два бойца ГБР ГВАРДИИ.

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За планирование и грамотное проведение специальной операции по поимке похитителя имущества и денежных средств клиента Агентства Безопасности 7 января 2023 года был награжден начальник службы реагирования АБ ГВАРДИЯ Владимир Филонов.

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Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

- Эти парни сделали больше, чем входило в их должностные обязанности, и именно поэтому удалось добиться отличного результата, - сказал во время поздравительной речи генеральный директор Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков.

Директор департамента физической охраны Агентства Безопасности Александр Волосский вручил всем «гвардейцам»-отличникам благодарственные письма и денежные премии.