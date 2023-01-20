Новосибирцы переплатили за отопление 121 миллион рублей

Новосибирцам зачтут 121 миллион рублей в счет будущих платежей за отопление. Фото: Александр ГЛУЗ

Новосибирцам зачтут 121 миллион рублей в счет будущих платежей за отопление. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

− Жители Новосибирска до 31 марта получат платежки с корректировкой платы по отоплению квартир за 2022 год. Это разница между стоимостью реально потребленного объема тепла за год и начислениями в течение года, − отметили в СГК.

Дело в том, что 2022 год был теплее 2021-го. Поэтому многим зачтут переплату в будущих квитанциях.

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