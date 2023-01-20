Новосибирцам объяснили, кому положена повышенная пенсия с января 2023 года

Новосибирцам рассказали, кому с января 2023 года положена повышенная пенсия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирцам рассказали, кому с января 2023 года положена повышенная пенсия. Информацию КП-Новосибирск предоставили в Отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.

В редакцию КП-Новосибирск обратились несколько местных жителей с жалобами на то, что им не увеличили сумму выплат. Оказалось, что индексация коснулась только страховых пенсий.

− С 1 января 2023 года была произведена индексация страховых пенсий на 4,8%. В Новосибирской области повышение пенсий коснулось 596 тысяч неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий, − объяснили в Отделении фонда. – Социальные пенсии, в том числе пенсии на детей-инвалидов, социальные пенсии по случаю потери кормильца и иные пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с действующим законодательством индексируются ежегодно с 1 апреля.

Что касается выплат работающим получателям страховых пенсий, с 2016 года они производятся без учета индексации за период трудовой деятельности. Работодатели предоставляют в органы Социального фонда информацию о статусе работающих граждан. И как только работающий пенсионер увольняется, Фонд производит перерасчет пенсии. При этом учитываются все индексации за период трудовой деятельности.

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